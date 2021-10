Trieste, i portuali annunciano battaglia contro il Green pass

TRIESTE - “Siamo disposti ad andare avanti fin quando il green pass non verrà tolto”. Così a Rainews, Stefano Puzzer, portavoce del coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste.“E’ ora di fermare l’economia - ha aggiunto - che forse è l’unico segnale che possiamo dare a questo stato, per fargli capire che ci sono tante persone in difficoltà, tante persone che rimarranno senza uno stipendio, e solo perché hanno esercitato una scelta libera quella di non farsi il vaccino. Adesso mi sembra ben chiaro che questo passaporto verde è solamente una manovra economica non sanitaria”.Puzzer ha poi detto che se oggi “non ci saranno novità e il decreto non verrà ritirato domani bloccheremo il porto di Trieste, sia in entrata che in uscita”.