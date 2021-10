Serie C: il Monopoli sfida il Campobasso, il Foggia gioca a Palermo

Il Foggia sfiderà fuori casa il Palermo che ha pareggiato 0-0 in Campania con la Juve Stabia nella settima giornata. I dauni cercheranno la vittoria per avere una continuità di risultati. Il Taranto dovrà vedersela allo “Jacovone” con la Vibonese. I calabresi nel turno precedente hanno pareggiato 1-1 in casa col Potenza. Gli jonici dovranno imporsi per restare in zona play off. L’ Andria non ha alternative alla vittoria a Potenza per risalire in classifica dopo la sconfitta 3-1 a Catanzaro.

Nell’anticipo dell’ottava giornata di andata del girone C di Serie C oggi alle 17,30 la Virtus Francavilla Fontana giocherà ad Avellino dopo che gli irpini hanno perso 2-0 in trasferta col Monterosi. La squadra pugliese cercherà un risultato positivo per confermarsi al secondo posto. Domani alle 17,30 il Monopoli ospiterà al “Veneziani” il Campobasso reduce dal 2-0 interno ai danni della Paganese. La squadra di Alberto Colombo avrà come obiettivo i tre punti per rilanciarsi.