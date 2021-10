Serie A: il Diavolo batte di misura il Torino

(via Ac Milan fb)

PIERO CHIMENTI - Finisce 1-0 la sfida del San Siro tra il Milan ed il Torino. A decidere il match è stato Giroud al 14' che, su spizzata di Krunic da calcio d'angolo di Tonali, trova il tocco vincente per il vantaggio rossonero. La partita, nonostante il vantaggio del Diavolo, fatica a decollare con poche occasioni da rete.





Nella ripresa, il canovaccio è identico con il risultato che rimane in bilico. Nei minuti finali il Toro aumenta i giri del motore a caccia del pari creando pericolose occasioni da rete, prima con Praet che all'85' scheggia la traversa del Milan e poi, nei minuti di recupero, con Sanabria che al 94' non riesce a trovare la coordinazione di calciare in porta da due passi.





Dopo aver trattenuto il fiato, i tifosi rossoneri possono esultare per il nuovo successo degli uomini di Pioli, che volano in classifica con 3 punti di vantaggio dal Napoli, impegnato nel match contro il Bologna. Ecco la classifica aggiornata:



*Milan 28

Napoli 25

Inter 18

Roma 16

Atalanta 15

Juventus 15

Fiorentina 15

Lazio 14

Bologna 12

Empoli 12

Hellas Verona 11

Sassuolo 11

*Torino 11

Udinese 10

Sampdoria 9

*Venezia 8

*Spezia 8

*Genoa 7

*Salernitana 7

Cagliari 6



*=Una gara in più