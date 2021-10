Serie A: Inter - Udinese 2 - 0, doppietta di Correa

L'Inter domina per tutta la gara con Barella sempre dinamico ed insidioso. È lui a scaldare i guantoni di Silvestri. Con Dumfries e Calhanoglu titolari oltre che Correa, i nerazzurri sono sempre fluidi nella manovra, solo imprecisi nel tocco decisivo. Anche Ranocchia parte dal primo minuto e dà comunque sicurezza al reparto, come fa Dzeko nella zona d'attacco. Il vantaggio nasce dal velo di Persic che lascia la palla a Correa pronto a convergere e piazzare all'angolino. Il raddoppio è un tiro a mezza altezza da dentro l'area su assist di Dumfries.





L'Inter gioca con determinazione e convinzione e resiste agli attacchi finali dei friulani. Nasce un flipper in area interista respinto da Skriniar e compagni. Vidal poi sfiora il 3-1. Prova di forza, di continuità e di fiducia per i nerazzurri che aprono una settimana di scontri decisivi per la stagione.

- Il lunch match di San Siro è a tinte nerazzurre. Con un'altra prova convincente dopo la vittoria ad Empoli, l'Inter annulla l'Udinese . Lo fa con l'uomo di Inzaghi, il "Tucu" Correa autore della sua seconda doppietta con la casacca interista. L'argentino reduce da un periodo di malanni fisici, si prende la scena del Meazza nel 2-1 contro i friulani. Gli uomini di Gotti non si sono mai resi pericolosi, tranne nelle battute finali in cui Deulofeu accorcia le distanze.