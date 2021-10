Sud, da Bari il monito di Draghi

Il presidente del Consiglio dei Ministri si è rivolto, in particolare, agli studenti che lo hanno accolto presso l'Auditorium del medesimo istituto, invitandoli ad essere coraggiosi

- "Dobbiamo spendere i soldi per il Mezzogiorno d'Italia con responsabilità e rapidità". Nell'invitare gli Enti locali ad un loro coinvolgimento, nel suo discorso tenuto agli alunni dell'Istituto tecnico "Antonio Cuccovillo" di Bari, in occasione della sua visita istituzionale presso lo stesso plesso scolastico svoltasi nella mattinata di martedì 26 ottobre 2021, Mario Draghi non è mancato nel far concentrare l'attenzione sul ruolo strategico del Sud per lo sviluppo e il futuro dell'Italia.