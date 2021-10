Turco (M5S): "3000 nuove assunzioni presso il Ministero della Difesa"

«Il piano triennale delle assunzioni del Ministero della Difesa - spiega il senatore Turco - si avvia alla conclusione del procedimento presso il Dipartimento della Funzione pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato. Le assunzioni saranno rese possibili grazie al piano straordinario di stabilizzazione per gli arsenali di Taranto, Brindisi, La Spezia e Augusta, cui si aggiungono altri insediamenti militari di Piacenza, Terni e Aulla. Si tratta di un’altra misura finanziata dal Governo Conte II che sta per giungere a compimento e che ho sostenuto nel corso del mio incarico da Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a vigilare sulla piena attuazione del piano, al fine di consentire un ricambio generazionale e un aumento delle maestranze in grado di gestire gli aspetti tecnici dei poli militari».

ROMA - «A breve sarà bandito un concorso per circa 3mila unità di personale civile con profilo tecnico da impiegare presso i poli di mantenimento e gli stabilimenti militari, tra questi anche l’Arsenale di Taranto». Lo dichiara il senatore Mario Turco (M5S), già sottosegretario a palazzo Chigi con delega agli investimenti e alla programmazione economica nel Governo Conte II.