Apulian experiences '21: food quality al centro della nuova tradizione gastronomica pugliese

Fondamentali sono proprio le materie prime, che vanno gestite al meglio per preservare le loro proprietà organolettiche intrinseche e i loro sapori. Nel nuovo video ho trattato quest'argomento insieme a Paolo Castellaneta, chef di Piano - Susci Italiano (Gioia del Colle - Bari). Oltre a mostrare alcuni passaggi di lavorazione abbiamo toccato diversi punti specifici di questi temi.Durante le riprese abbiamo realizzato e presentato dei piatti tipicamente orientali ma rivisitati in chiave italiana /pugliese. Il legame della tradizione pugliese sposa la cucina del fusion, ma con grande attenzione al km0 e al nostro territorio.Nella presentazione abbiamo realizzato un esempio di menù con alcuni Italian Susci roll tradizione, un babà all'astice e in fine un dolce speciale banksy ballons.