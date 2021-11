Basket, l'Happy Casa Brindisi vince a Varese per 84-71

(via Happy Casa Brindisi fb)

Nella settima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 84-71 a Varese. Primo quarto, Jones e Beane 8-4 per i lombardi. Nick Perkins impatta per i pugliesi, 13-13. Gaspardo, questo quarto termina in parità, 18-18. Secondo quarto, Jones 26-20 per i lombardi. Gaspardo, 32-28 per i pugliesi. Nick Perkins, Brindisi prevale 43-37.

Terzo quarto, Adrian 47-42 per la squadra di Frank Vitucci. Gaspardo, Brindisi trionfa 62-53. Quarto quarto, Chappell 66-55 per i pugliesi. Nick Perkins, 73-67. Ancora Nick Perkins 78-70. Chappell, 81-71. Gaspardo, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 84-71 tutta la partita.

Successo meritato per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Gaspardo 27 punti e Nick Perkins 19. Nel Varese Jones 22 punti e Beane 14. Nell’ ottava giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 14 Novembre alle 18, 15 in casa con il Trento.