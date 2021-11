Calcio, Serie C: il Monopoli pareggia, il Foggia vince in casa con la Paganese

FRANCESCO LOIACONO - Nella tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli pareggia 1-1 in trasferta con la Vibonese ed è raggiunto al secondo posto a 23 punti dal Palermo e dal Catanzaro a-4 dal Bari sconfitto 1-0 al “Menti” dalla Juve Stabia. I calabresi vincono 2-0 al “Ceravolo” con l’Acr Messina. Nel primo tempo all’8’ i biancoverdi passano in vantaggio con Starita. La Vibonese pareggia al 24’ con Sorrentino. Il Foggia vince 3-0 allo “Zaccheria” con la Paganese e si rilancia. I dauni passano in vantaggio al 34’ del primo tempo con Ferrante. Al 43’ raddoppiano con Curcio su rigore. Nel secondo tempo al 16’ realizzano la terza rete con Curcio.

Il Taranto perde 2-1 al “Partenio” con l’Avellino e non riesce a fare un salto di qualità. Nel primo tempo al 30’ gli irpini sbloccano il risultato al 30’ con Sbraga. Nella ripresa al 32’ Maniero raddoppia. Gli jonici accorciano le distanze al 35’ con Civilleri. La Virtus Francavilla Fontana supera 2-1 in rimonta al “Giovanni Paolo II” il Latina e si conferma in zona play off. I pontini passano in vantaggio al 17’ del primo tempo con Ercolano. I biancazzurri pareggiano al 26’ con Maiorino e realizzano la rete decisiva al 13’ del secondo tempo con Ekuban. L’ Andria perde 2-0 al “Degli Ulivi” col Palermo ed è ultima con 9 punti insieme alla Vibonese. I rosanero siciliani passano in vantaggio al 27’ del primo tempo con Brunori. Raddoppiano al18’ con Almici.