Calcio, campionato Primavera: il Lecce perde 1-0 a Napoli

Nella decima giornata di andata del Campionato di calcio Primavera il Lecce perde 1-0 a Napoli. Nel primo tempo al 12’ Giuseppe D’Agostino dei campani non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 32’ Alessandro Spavone dei partenopei con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 43’ il danese Noah Back dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 45’ il Napoli Primavera passa in vantaggio con Giuseppe D’Agostino, tiro di sinistro.

Nel secondo tempo al 4’ il belga Mats Lemmens va vicino al pareggio. Al 15’ Antonio Cioffi sfiora il raddoppio. Sconfitta immeritata del Lecce Primavera. I pugliesi sono terzultimi con 8 punti insieme al Milan. Nell’undicesima giornata di andata i salentini giocheranno Domenica 5 Dicembre alle 10,45 al “Via del Mare” con la Fiorentina.