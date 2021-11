Calcio, Serie C: il Taranto perde 3-2 fuori casa con la Juve Stabia

Nel posticipo della sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Taranto perde 3-2 al “Menti” con la Juve Stabia. Nel primo tempo all’11’ i campani passano in vantaggio con Bentivegna su punizione. Al 33’ raddoppia Stoppa, tiro di destro su passaggio di Donati.

Nel secondo tempo al 3’ gli jonici accorciano le distanze con Giovinco di testa su cross di Labriola. Al 5’ la Juve Stabia realizza la terza rete con Stoppa, tiro al volo su cross di Bentivegna. Al 42’ i rossoblu pugliesi segnano il secondo gol con Giovinco su rigore concesso per un fallo di mano di Berardocco. Il Taranto è nono con 23 punti e non riesce a fare un salto di qualità.