Calcio, Serie B: il Lecce sfida in casa la Ternana

FRANCESCO LOIACONO - Nell’anticipo della quattordicesima giornata di andata di Serie B, il Lecce sfiderà domani alle 20,30 al “Via del Mare” la Ternana. Per i salentini sarà una partita molto insidiosa. Gli umbri dopo il pareggio 1-1 al “Liberati” col Cittadella, cercheranno la vittoria per evitare di finire in zona play out.

I giallorossi pugliesi dovranno ottenere i tre punti, per avere ambizioni di promozione. Il tecnico del Lecce Marco Baroni non avrà a disposizione Coda infortunato. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Olivieri e Di Mariano. L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli dovrà rinunciare a Palumbo e Defendi, positivi al Covid. Sulle fasce Paghera e Partipilo. Trequartista Furlan. In avanti Falletti e Donnarumma.