Coppa Italia, quarti di finale: l'Andria supera 1-0 il Piacenza

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C l’Andria vince 1-0 al “Degli Ulivi” col Piacenza e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 25’ i biancazzurri passano in vantaggio con l’argentino Bubas, tiro di destro su passaggio di Alberti. Al 30’ Casoli va vicino al raddoppio. Al 41’ De Grazia degli emiliani con un tiro di sinistro non inquadra la porta.



Nel secondo tempo al 3’ Carullo dell’Andria con un tiro da fuori area colpisce la traversa. Al 18’ Gonzi del Piacenza non concretizza una buona occasione. Al 27’ Bolognese dei pugliesi sfiora il gol. Al 38’ Gissi della squadra emiliana non riesce a schiacciare in porta. L’Andria sfiderà in semifinale in due partite il Sud Tirol che nei quarti di finale ha vinto 3-0 a Teramo. L’andata si giocherà Mercoledì 15 Dicembre ad Andria. Il ritorno si disputerà Mercoledì 19 Gennaio 2022 a Bolzano.