Coez, torna il cantautore che ha dato il via al crossover tra rap e pop: ''Come nelle canzoni'' è il nuovo singolo

MILANO - Uscirà domani, venerdì 5 novembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali “Come nelle canzoni” (Carosello Records), il nuovo singolo di COEZ che segue i brani già editi “Wu-Tang” e “Flow Easy”, con cui il cantautore è tornato a due anni dall’ultimo progetto discografico “È sempre bello”. Se con “Wu-Tang” COEZ è tornato alle sue origini musicali vicine al freestyle e all’hip-hop e poi con “Flow Easy” è emerso il suo lato più romantico, “Come nelle canzoni” racconta ancora un altro approccio musicale dell’artista riconosciuto da tutti come il simbolo del nuovo cantautorato italiano.



“Come nelle canzoni” è un brano intenso, onesto e senza filtri, in puro stile COEZ, che mette in luce la scrittura inconfondibile del cantautore, tra frasi claim e perfette descrizioni di sensazioni e stati d’animo che hanno raccontato un’intera generazione, intrappolata tra aspettative e modelli di vita impossibili da raggiungere, e relazioni fragili e in bilico ma che ogni volta lasciano ferite sempre più profonde. Il singolo parla di una storia d’amore e dei ricordi di una relazione iniziata molto tempo fa, e poi finita. È una dedica a quella che è stata la propria metà, a cui si è dato tutto e con cui si sono condivisi momenti impressi nella mente: “Con te ho imparato il termine mancarsi”.

Con questo brano COEZ torna con la sonorità, ormai suo marchio di fabbrica, crossover tra rap e pop che l’ha reso unico nel panorama musicale italiano. Dopo È Sempre Bello, pubblicato nel 2019, sono seguite numerose collaborazioni con amici e colleghi per progetti musicali paralleli che hanno visto COEZ non fermarsi mai, sperimentando e padroneggiando diversi generi e stili, dal rap al soul, al cantautorato italiano.