Convocata la cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid

ROMA - Si terrà alle 11 di questo mercoledì la riunione per fare il punto sulla stretta per i non vaccinati. Subito dopo previsto il Consiglio dei ministri. Alcuni presidenti di Regione chiedono che le misure valgano anche in zona bianca, altri che scattino solo in zona gialla o arancione.Tra le ipotesi al vaglio, green pass di natura diversa per vaccinati e non, secondo il modello tedesco, e l'obbligo della terza dose per gli operatori sanitari. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore entro inizio dicembre. In 8 regioni sale la percentuale dei posti letto occupati nei reparti ordinari e in 6 quelli nelle terapie intensive.