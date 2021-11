Covid Puglia: +273 casi, due decessi. Incidenza all'1,2%

I nuovi casi di positività sono così distribuiti: in provincia di Bari 69, nella Bat 13, in provincia di Brindisi 40, nel Foggiano 45, nel Leccese 53, in provincia di Taranto 52, 3 i residenti fuori regione e -2 in provincia in definizione. Sono 3.910 le persone attualmente positive, 144 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva.

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia 22.533 test Covid-19 eseguiti sono risultate positive 273 persone con un tasso di incidenza dell'1,2%. Si registrano due decessi.