Tre interventi in diretta mondiale da Villa Lucia Hospital per il Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente

BARI – In occasione di “Laparoscopic”, il 32° Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente in programma per il 25 e 26 novembre 2021, il Dott. Antonio Braun con la sua équipe eseguirà tre interventi in laparoscopia in diretta mondiale dalle sale operatorie di Villa Lucia Hospital, a Conversano.La convention, prestigioso appuntamento internazionale nasce per offrire l’opportunità di confrontarsi con i migliori chirurghi italiani ed esteri e la possibilità ai giovani specialisti di apprendere in diretta.L’équipe del Dott. Braun, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e del Centro per l’Obesità e i Disturbi Alimentari di Villa Lucia Hospital, al suo terzo invito a partecipare al Congresso, ha raggiunto alti standard nella chirurgia laparoscopica, con particolare riferimento al tratto gastro-intestinale superiore. Due procedure delle tre previste per la diretta interessano, infatti, proprio questo distretto.In particolare, nel giorno di giovedì 25 novembre, dalle 12 alle 14 e dalle 15 alle 18, si terranno le dirette streaming dei tre interventi, i primi due di chirurgia oncologica e l’ultimo di chirurgia del giunto gastro-esofageo. Nel primo caso, sarà eseguita una gastrectomia totale; nel secondo una resezione anteriore del retto. Il terzo caso riguarderà un paziente con un’ernia iatale di III grado sottoposto a fundoplicatio secondo Nissen, intervento praticato per trattare l’ernia iatale e la malattia da reflusso che prevede la plicatura del fondo gastrico attorno al tratto inferiore dell’esofago.Si tratta di procedure effettuate in laparoscopia, con approccio quindi mininvasivo, per un rapido recupero post-operatorio del paziente e un minor numero di complicanze. “Sono tre interventi molto diversi tra loro. Tuttavia, la gastrectomia totale ha un significato particolare, perché è un trattamento tecnicamente complesso, che consta di due anastomosi (l’unione tra due tratti di intestino) intracorporee – spiega il Dott. Braun –. È, inoltre, un intervento che mutua molto del know-how acquisito con la grande esperienza in chirurgia bariatrica di Villa Lucia Hospital”.Durante le procedure, il primo operatore risponderà alle domande e potrà interagire via web con i partecipanti al Congresso. Ad affiancare in sala il Dott. Braun ci saranno i chirurghi Dott. Giambavicchio, Dott. Formosa, Dott.ssa Corvasce, Dott.ssa Santi, Dott. Centonze e l’anestesista Dott. Contino.“La chirurgia laparoscopica è ormai universalmente riconosciuta come un tipo di chirurgia sicura e riproducibile e che abbatte il discomfort nel post-operatorio del paziente, riducendone il rischio di complicanze e velocizzando il ritorno alle normali attività quotidiane. Se eseguita da operatori esperti, i risultati in termini di efficacia oncologica sono assolutamente paragonabili a quelli della chirurgia cosiddetta ‘open’. Il futuro riserverà sicuramente delle sorprese interessanti per la maggiore miniaturizzazione e la ergonometria delle tecnologie. Non posso non citare la chirurgia robotica, che attualmente è stata poco sviluppata a causa della difficile sostenibilità ma che, in un futuro molto vicino, sono sicuro acquisirà maggiore importanza” conclude il Dott. Braun.