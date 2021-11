Covid Puglia: +379 casi, incidenza all'1,7%

Delle 3.784 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 379 nuovi casi di Coronavirus (1,7% dei 22.116 test) e 2 morti. La maggioranza dei casi è stata individuata nella provincia di Bari (120), seguono Taranto (89), Lecce (59) e Foggia (44).Nelle provincia Barletta-Andria-Trani Bat sono stati individuati 37 casi, nel Brindisino 18. Altre tre casi riguardano residenti fuori regione e per altri nove la provincia di appartenenza è in corso di definizione.