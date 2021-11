Covid Puglia: 86 nuovi casi e tasso di positività allo 0,57%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati individuati 86 nuovi casi Covid, secondo i dati diffusi dal bollettino epidemiologico regionale del 22 novembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 15.017 test effettuati, è dello 0,57%, in deciso calo rispetto allo 0,82% di lunedì scorso.Nel dettaglio vi sono 16 nuovi contagi nel Barese, 1 nella Bat, 11 nel Brindisino, 19 nel Foggiano, 37 nel Leccese, 5 nel Tarantino. Tre casi sono stati tolti dalla categoria 'provincia in definizione'. Due i decessi riportati.Gli attualmente positivi sono 3.922 (-66 rispetto a ieri). I ricoverati, al momento, sono 166, cinque in più rispetto a ieri: tra questi 149 sono in aree non critiche (+4) e 17 in terapia intensiva (+1). Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 277.466 casi Covid su 4.611.562 di test eseguiti con 266.669 persone guarite e 6.875 decedute.