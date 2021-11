Da oggi online il video di ''Always On'', il brano di Lello Savonardo che racconta l'evoluzione delle tecnologie della comunicazione

Da oggi sarà online il video di “ALWAYS ON” il brano di Lello Savonardo, cantautore e professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che racconta l’evoluzione delle tecnologie della comunicazione.

Il videoclip, realizzato nel settembre 2021 con la partecipazione di Derrick de Kerckhove, riporta anche frammenti di video di Marshall McLuhan e racconta, attraverso un viaggio sonoro ed emozionale, l’evoluzione delle tecnologie della comunicazione, sottolineando la condizione dell’uomo contemporaneo: we are, we live, we love, we dream… always on.

Il video, con la regia di Andrea De Rosa, vede la partecipazione di Derrick de Kerckhove, guru della comunicazione digitale, di Alex Giordano, esperto di trasformazione digitale, dell’artista Maurizio Capone, dell’attrice Fernanda Pinto di Casa Surace oltre ai musicisti della SBand di Savonardo e agli studenti della Federico II e della Scuola di Cinema di Napoli di Roberta Inarta.

Il brano “ALWAYS ON” è tratto dal concept album Bit Generation di Lello Savonardo (La Canzonetta, 2015) e, per i temi trattati, sembra anticipare la condizione di iper-connessione dovuta all’emergenza pandemica e al distanziamento sociale.

Il video si inserisce all’interno di un progetto scientifico e cross-mediale di ampio respiro, che prevede inoltre la pubblicazione del volume “ADOLESCENTI ALWAYS ON. Social media, web reputation e rischi online” di Lello Savonardo e Rosanna Marino (all’interno della collana FrancoAngeli “Culture giovanili”), dedicato alla “generazione dei sempre connessi alla Rete” e alle tecnologie digitali. Il volume, con la prefazione di Mario Morcellini (studioso e docente di comunicazione, giornalismo e reti digitali) e la postfazione di Domenico Falco (presidente del Corecom Campania) è promosso dall’Osservatorio Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Ateneo Federico II di Napoli in collaborazione con il Co.Re.Com Campania. Sul retro copertina del libro, attraverso un QR code, è possibile visualizzare il videoclip “Always on”.

Il libro si concentra sulle pratiche comunicative, i comportamenti e le esperienze online degli adolescenti nei siti di social network, focalizzando l’attenzione sulle sfere dell’identità, della privacy, della socialità e della web reputation, con un affondo sui fenomeni di cyberbullismo e sexting. A partire da un inquadramento teorico, il libro illustra i risultati di un’indagine condotta in Italia grazie alla collaborazione tra quattro atenei e i Co.Re. Com di Campania, Lazio e Lombardia, approfondendo in particolare il caso della Campania, la regione più “giovane” e più “social” d’Italia.

«La generazione always on – spiega Derrick de Kerckhove - vive in una sorta di dialogo incessante con il mondo. È una generazione iperstimolata, immersa nell’informazione e nella connessione, in una dimensione allo stesso tempo globale e geo-localizzata. Ovunque si trovino, i giovani sono potenzialmente in contatto con spazi e luoghi “altri”, sempre connessi. È una generazione abituata a far circolare e ricircolare informazioni ed emozioni dalla mente biologica a quella delle reti».

Lello Savonardo è professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove insegna “Sociologia delle tecnologie culturali” e “Comunicazione e culture giovanili”. Coordina l’Osservatorio Giovani (OTG) e la web radio F2 RadioLab dello stesso Ateneo. Oltre all’impegno accademico, Lello Savonardo non ha mai abbandonato la sua passione per la musica e ha all’attivo due album come cantautore, vantando nella sua carriera anche numerosi concerti e collaborazioni con artisti del calibro di Edoardo Bennato e Almamegretta.

Rosanna Marino, Ph.D. in Scienze sociali e statistiche, insegna “Storia e teoria dei nuovi media” presso la Scuola di Design della comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e “Media digitali” presso il corso di laurea di Ingegneria delle telecomunicazioni e dei media digitali (DIETI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi si occupa delle relazioni tra social media e culture giovanili, con particolare riferimento ai temi dell’identità, della privacy e della reputazione online.

Il video di “ALWAYS ON” è visibile qui: