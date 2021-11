Emiliano, domani punto stampa vaccinazioni no stop Policlinico Bari

BARI - Sabato di vaccinazioni no stop al Policlinico di Bari per pazienti fragili e caregiver. In programma 3mila somministrazioni per pazienti diabetici, ematologici, oncologici, neurologici, con malattie rare e i loro accompagnatori.Domani, 27 novembre, dalle ore 8 saranno aperti 42 ambulatori per la terza dose di vaccinazione anti Covid-19. I pazienti, seguiti dai centri di cura dell'ospedale, sono stati preventivamente convocati e potranno contestualmente fare anche il vaccino antinfluenzale.Alle ore 11 è in programma il punto stampa nel cortile esterno del centro prelievi* con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore del dipartimento Promozione della salute, Vito Montanaro e il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore.*(Per info contattare ufficio stampa del Policlinico di Bari).