Puglia: proroga per i 47 lavoratori precari della Sanitaservice

BARI - "Questa mattina, in un incontro presso la Direzione Generale dell'Asl di Taranto a seguito del sit-in dei lavoratori ausiliari assunti per l’emergenza Covid, abbiamo siglato un accordo che prevede una proroga fino al 28 febbraio 2022 dei contratti". Così in una nota, consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano per Taranto.

"Durante l’incontro, richiesto dal sindacacato USB - prosegue Borraccino -, è stato chiarito che si tratta dell'ultima proroga nelle more di un auspicata soluzione politica che proveremo a discutere in Regione a Bari, per non lasciare disoccupati tanti lavoratori.

In ogni caso, parallelamente dal 1^ dicembre saranno assunti i 40 vincitori del concorso per pulitori, indetto dalla SanitàService Taranto e, nei prossimi mesi, a partire da gennaio 2022, si procederà con le assunzioni, dalla stessa graduatoria che ha validità 3 anni, degli idonei per la copertura dei posti vacanti.

Possiamo dire che non si tratta certamente di una guerra tra lavoratori, perché i vincitori del concorso saranno assunti regolarmente, gli idonei saranno chiamati per colmare quei posti che si sono già in resi adesso vacanti nelle more dell'espletamento del concorso. Per questi lavoratori precari, assunti durante il periodo della pandemia, proveremo a trovare una soluzione come è stato fatto nella maggior parte delle altre Asl pugliesi. Si tratta di lavoratori che hanno rischiato la vita lavorando in corsia, negli ospedali, nel pieno della pandemia, nel momento più critico che c'è stato, ed è giusto valorizzare la loro esperienza, dar loro una ulteriore possibilità lavorativa, come è altrettanto giusto tutelare i vincitori del concorso pubblico, gli idonei che saranno regolarmente chiamati via via a ricoprire i posti che si renderanno vacanti nel corso dei prossimi mesi.

Ringrazio il Direttore Generale della Asl Taranto, Avv. Stefano Rossi - conclude Borraccino -, e l’Amministratore Unico di Sanitaservice, dott. Vito Santoro, con i quali abbiamo siglato questo importante accordo alla presenza anche dei consiglieri regionali Renato Perrini e Massimiliano Stellato".