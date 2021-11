Con l'accusa di aver messo in piedi un'articolata attività criminosa, risultano 29 indagati e 2 arresti tra gli agenti penitenziari del Penitenziario di Trani per aver favorito, durante il lockdown, alcuni detenuti a avere colloqui con i propri familiari in cambio di denaro o regali come alimenti, pc, cellulari.