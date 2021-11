Qatar '22, sorteggio Play Off: l'Italia sfiderà la Macedonia del Nord

Nel Gruppo A le semifinali saranno Scozia-Ucraina e Galles-Austria. Nel Gruppo B le semifinali saranno Russia-Polonia e Svezia-Repubblica Ceca. Chi vincerà tra Galles e Austria giocherà la finale del Gruppo A in casa. Chi vincerà nel Gruppo B tra Russia e Polonia giocherà la finale in casa. Forse la semifinale Italia-Macedonia si potrebbe giocare a Roma. Le squadre che vinceranno le tre finali si qualificheranno per i Mondiali.

- Si è svolto oggi a Zurigo il sorteggio dei Play Off tra le seconde per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022. Le semifinali si giocheranno il 24 e 25 Marzo 2022. Le tre finali si disputeranno il 28 e 29 Marzo 2022. L’ Italia sfiderà Giovedì 24 Marzo 2022 in semifinale in casa la Macedonia del Nord nel Gruppo C. Se riuscirà a vincere giocherà in trasferta Martedì 29 Marzo 2022 contro la squadra che vincerà l’altra semifinale Portogallo-Turchia.