Grotte di Castellana: dal Ministero 4 milioni di euro di finanziamenti

CASTELLANA GROTTE – E’ stato erogato a favore delle Grotte di Castellana un maxi finanziamento ministeriale per la valorizzazione del locale sito carsico, patrimonio naturalistico fra i più belli d’Italia e del mondo. Il Dipartimento degli Affari Regionali e delle Autonomie ha destinato al nostro territorio, per il tramite della Regione Puglia, ben 4 Milioni di euro.Il finanziamento ministeriale fa parte del “Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico” ed ha visto primeggiare le Grotte di Castellana riconoscendole come uniche grotte naturali turistiche italiane aventi i requisiti prescritti dalla norma in materia. Un iter politico e amministrativo partito un anno fa grazie all’emendamento alla Legge di Bilancio presentato dall’On. Ubaldo Pagano, in piena sintonia con l’allora Ministro Francesco Boccia, e completato oggi con il Decreto di erogazione dei fondi.Le risorse saranno utilizzate dall’ente gestore del complesso carsico per avviare interventi di valorizzazione del sito. In particolare, si potrà realizzare l’ambizioso e delicato progetto di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione dell’impianto elettrico e di illuminazione. Un intervento, nel pieno rispetto del grande patrimonio naturalistico esistente, che accrescerà il valore del complesso carsico come attrazione turistica di livello nazionale e sempre più internazionale.“Un importante risultato raggiunto grazie alle positive sinergie istituzionali messe in campo, - evidenzia il Sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo – in particolare ringrazio il nostro concittadino On. Ubaldo Pagano che ha proposto l’emendamento che ci ha permesso di accedere ai fondi. Ringrazio, inoltre, quanti al Ministero degli Affari Regionali hanno seguito l’iter procedurale, dall’ex Ministro Francesco Boccia che ha avviato le pratiche fino all’attuale Ministro Mariastella Gelmini che ha firmato il decreto di assegnazione. Il finanziamento ci consentirà di rinnovare completamente l’impianto di illuminazione lungo i percorsi turistici delle nostre splendide Grotte. Sarà un intervento importantissimo che migliorerà ulteriormente l’esperienza in grotta dei visitatori, con ricadute positive di indotto sull’intero territorio. Perché se crescono le Grotte cresce anche Castellana. Su questo doppio binario, infatti, si muove da sempre l’azione di questa amministrazione comunale”.