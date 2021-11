Il Milan cade a Firenze: al Franchi rocambolesco 4 a 3

(via Acf Fiorentina)





Nella ripresa i bomber si scatenano: al 60' Vhlaovic lanciato da Duncan supera il portiere rumeno per il 3-0, un minuto più tardi Ibra accorcia le distanze approfittando di un errore di Bonaventura per il 3-1. Qualche minuto più tardi lo svedese sigla la doppietta con un tapin su cross di Theo Hernandez che apre le speranze rossonere. È l'85' quando Vhlaovic realizza la doppietta che vale il 4-2, approfittando dello scippo del pallone di Nico Gonzalez su Theo Hernandez.





Sembra tutto finito ma Ibrahimovic al 93' ha ancora la forza inventare una giocata, che vale il 4-3, favorito dalla deviazione involontaria di Venuti che beffa Terracciano. Il Milan contro la Fiorentina ha pagato l'assenza di Tomori, con Gabbia incerto come nella prima rete di Duncan non riuscito a fermare le offensive dei padroni di casa.



I rossoneri al Franchi 'non superano' la prova di Italiano incassando al Franchi la prima sconfitta stagionale. Pronti via, il Milan passa in vantaggio al 5' con Ibrahimovic ma lo svedese è in fuorigioco ed il gol è da annullare. Al 15' i Viola passano in vantaggio con Duncan che approfitta di un'incertezza di Tatarusanu, che perde il pallone dopo averlo bloccato. Sul finale di tempo Saponara punisce il Diavolo, inventando un arcobaleno su cui Tatarusanu non arriva.