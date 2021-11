(via Juventus fb)





Nella ripresa i biancocelesti provano a gettarsi in avanti lasciando il fianco ai contropiede della Juventus che all'83 trovano il secondo rigore per il fallo in area di Reina su Chiesa. Dal dischetto il solito Bonucci firma il definitivo 2-0. Vittoria fondamentale per gli uomini di Allegri che vincono uno scontro diretto e si rilanciano per la corsa Champions andando a 21 punti insieme alla Lazio.

La Juventus vince 2-0 contro la Lazio dell'ex Sarri. A decidere il match sono due penalty concessi ai bianconeri. Dopo un inizio partita attento di entrambe le squadre, l'arbitro Di Bello decide di concedere il calcio di rigore per un fallo in area di Cataldi su Morata. Dal dischetto Bonucci batte Reina per l'1-0. La Lazio, col falso nueve interpretato da Pedro, non riesce ad impensierire Szczesny.