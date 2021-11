'Illumina novembre per il cancro al polmone e Giornata mondiale del diabete': sabato e domenica a Bari monumenti cittadini illuminati

ALCASE Italia è la prima organizzazione italiana non-profit esclusivamente dedicata a combattere il cancro al polmone, che da oltre 20 anni porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati, oltre ad organizzare eventi aperti al pubblico, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi.



La campagna, che coinvolge oltre 110 città in tutta Italia, durerà per tutto il mese di novembre, con l’obiettivo di risvegliare le coscienze e attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su una malattia di cui si parla ancora troppo poco.



Il Comune e la Città metropolitana di Bari sostengono inoltre la Giornata Mondiale del Diabete, evento di sensibilizzazione e informazione promosso sin dal 1991 dalla International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità su una patologia che, in Italia, colpisce oltre 3 milioni di persone, molte delle quali ne soffrono senza saperlo.



Domenica sera, 14 novembre, su richiesta dell’associazione Giovani con Diabete AGD Bari Bat e Taranto, la fontana monumentale di piazza Aldo Moro e la torre della città metropolitana saranno illuminate di blu.



Nella precedente edizione sono stati illuminati circa 80 monumenti italiani. Le iniziative, che termineranno domenica, prevedono eventi a distanza con webinar e conferenze online.

BARI - Il Comune di Bari aderisce quest’anno alla campagna internazionale “Illumina Novembre 2021” promossa dall’ organizzazione di volontariato Alcase Italia - Alleanza per la lotta al cancro del polmone - illuminando di bianco domani sera, sabato 13 novembre, la fontana monumentale di piazza Aldo Moro.