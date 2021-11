Su Radio Norba 'My Live', 20 imperdibili appuntamenti dal vivo in 'The heart'

Oltre ad accogliere per la prima volta al “The Heart” la musica dal vivo, Radio Norba aprirà le sue porte per la prima volta anche al pubblico, ovvero agli ascoltatori che nel corso delle diverse settimane riusciranno ad aggiudicarsi l’ingresso ascoltando la radio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e di tutte le vigenti disposizioni. Il pubblico sarà parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni. “Siamo molto felici di inaugurare questo nuovo format e di tornare a fare unplugged”, aggiunge il presidente Marco Montrone. “Riprendiamo un percorso interrotto un decennio fa e lo facciamo con una diversa consapevolezza e maturità, con delle nuove idee e con l’ormai riconosciuto standard qualitativo dei grandi eventi prodotti da Radio Norba”.



Con My Live il cuore della musica continuerà a battere tutto l’anno, con la regia di Luigi Antonini, la fotografia di Massimo Pascucci, le scenografie di Gigi Maresca, la direzione tecnica di Dino D’Alessandro, il casting di Pasquale Sabatelli e la direzione di produzione di Carlo Gallo.

Ecco gli ospiti programmati fino a fine anno. Ad inaugurare il nuovo format sarà Nek il 19 novembre, a seguire Ermal Meta (26 novembre), Fedez (3 dicembre), Noemi (10 dicembre) e Tiromancino (17 dicembre).



CONVERSANO (BA) - Radio Norba apre le porte della sua futuristica sede alla musica dal vivo. A partire da venerdì 19 novembre, presso il “The Heart” di Conversano, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024, si terrà “My Live”: 20 live, tutte le settimane, ogni venerdì, con i più importanti interpreti della musica italiana ed internazionale. Non solo musica dal vivo, ma 20 vere e proprie monografie nel corso delle quali gli artisti si racconteranno in maniera autentica. Un format originale, in diretta, in prime time radio e tv, condotto dal direttore artistico di Radio Norba Alan Palmieri: “Proprio come ci capita in una serata tra amici ci ritroveremo a suonare e chiacchierare in maniera confidenziale e diretta con il nostro ospite, a ripercorrere in musica e parole il suo percorso artistico, ma anche il suo modo di essere ed intendere la vita”, sottolinea il conduttore.