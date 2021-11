Juventus, compleanno n.124 in ritiro per tornare a vincere con Zenit e Fiorentina

(getty)





La clausura, che durerà fino a sabato 6 novembre, servirà per poter preparare meglio i prossimi due impegni. Il primo di essi è fissato per martedì 2 novembre a Torino con lo Zenit di San Pietroburgo, in una gara da vincere per ipotecare la qualificazione agli Ottavi di Champions League. Il secondo impegno sarà in campionato e sempre allo Stadium, dove alle 18.00 di sabato 6 novembre 2021 la Juventus riceverà la Fiorentina.





Un successo sui viola consentirà ai bianconeri di poter recuperare posizioni in una classifica che la vede lontana dal quartetto Champions, composto da Napoli, Milan, Inter e Roma.

Sarà un compleanno amaro per la Juventus che, nata il 1 novembre 1897, dovrà spegnere in ritiro la sua 124sima candelina a seguito del secondo 2-1 consecutivo, dopo quello subìto dal Sassuolo allo Stadium nell'infrasettimanale di mercoledì 27 ottobre e rifilatogli dal Verona nell'anticipo dell'undicesimo turno di Serie A, disputatosi al Bentegodi sabato 30 ottobre 2021.