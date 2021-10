Ibra e Kessiè fanno volare il Milan

(via Ac Milan fb)





Nella ripresa la partita rimane divertente, con il Milan che al 57' trova il raddoppio con un calcio di rigore che l'arbitro Maresca assegna per un fallo di Ibanez sull'attaccante svedese del Milan. Dal dischetto si presenta Kessié che batte Rui Patricio. La partita cambia al 66' quando Theo Hernandez si fa espellere per doppia ammonizione, per un intervento falloso su Pellegrini.





I giallorossi, andati in superiorità numerica, prendono coraggio creando dei pericoli dalle parti di Tatarusanu e trovando il gol del 1-2 con l'ex El Shaarawy che in area si sgancia per il gol che accorcia le distanze. Dopo 7 minuti di recupero, può esplodere la gioia del Milan che con la vittoria in trasferta riaggancia il Napoli, che nel pomeriggio aveva vinto seppur a fatica 1-0 nel derby campano contro la Salernitana, per il gol realizzato da Zielinski.

- Importante vittoria in trasferta per il Milan, che riesce ad espugnare l'Olimpico di Roma, colorato di giallorosso. Il Milan passa in vantaggio con Ibrahimovic al 25' che realizza la rete da calcio di punizione, dal limite dell'area, per il fallo di Karsdorp su Leao. La partita è aperta ed il Milan gioca bene, trovando al 38' la rete con Leao che l'arbitro annulla per fuorigioco di Ibra.