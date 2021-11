Maltempo, allerta arancione in due Regioni

In particolare è prevista la possibilita’ dalla tarda di domenica 28 novembre, e per le successive 24 – 30 ore, di venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte dai, quadranti occidentali su Sardegna, in rapida estensione a Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro – meridionale. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.

ROMA - Le Regioni più colpite saranno Calabria e Campania. La Protezione civile ha diramato anche un'allerta gialla su diverse aree del Centro-Sud.