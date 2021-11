Maurizio Costanzo, a 'S'è fatta notte' ospiti 'Stefano De Martino e Salvo Sottile

ROMA - Sarà Stefano De Martino, ballerino ed oggi affermato conduttore tv dopo i successi di “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”, il primo ospite di ‘S’è fatta notte’, il programma condotto Maurizio Costanzo, in onda lunedì 8 novembre, a mezzanotte e 40 su Rai1. Nel salotto della trasmissione ricorderà la sua infanzia, quel sogno coltivato fin da bambino, le scelte che hanno segnato la sua vita e l’amore incondizionato per il figlio Santiago. Con lui Salvo Sottile, oggi alla guida de ‘I fatti vostri’, il programma del mezzogiorno più longevo della tv. Con Costanzo ripercorrerà gli inizi della carriera da quando, giovanissimo cronista, muoveva i primi passi di quel mestiere che lo vedrà, poi, protagonista di molti programmi di cronaca ed attualità.