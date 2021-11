Milano incontra il Primitivo di Manduria: 25 cantine in degustazione

MILANO - Venticinque aziende e 46 etichette. Sono questi i numeri per l’evento “Roma incontra il Primitivo di Manduria”, la degustazione curata dal Gambero Rosso e dedicata alla grande doc rossa pugliese.Sarà l’Osteria del Treno ad ospitare lunedì 6 dicembre le aziende del Primitivo di Manduria, capitanate dal Consorzio di Tutela.“Milano è una piazza strategica per i vini della denominazione – dichiara Francesco Delle Grottaglie, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria che tutela una delle dop più importante d’Italia che muove un giro d’affari di di oltre 182 milioni di euro. - E segna un momento fondamentale di ripartenza per l’intero comparto dopo un periodo difficile. In questa fase di rinnovata fiducia e ripresa, è importante ritornare a dialogare con i principali protagonisti della domanda di vino, dagli operatori fino ai winelover. In questo contesto Milano assume un ruolo importante nell’ambito del nostro programma di promozione che punta anche sul mercato interno oltre che alle azioni sui principali Paesi target per i vini Primitivo di Manduria”.Le cantine coinvolte offriranno al pubblico le proprie etichette di Primitivo di Manduria, con le DOP Primitivo di Manduria e Primitivo di Manduria Riserva e la DOCG Primitivo di Manduria Dolce Naturale.Durante la serata le aziende pugliesi proporranno le loro specialità in abbinamento con i vini presentati dai produttori. Ci sarà anche un momento di spettacolo gastronomico per gli ospiti con il corner dedicato alla produzione di mozzarella live. A completare l’offerta gastronomica, gli sfizi ideati dalla cucina dell’Osteria del Treno.Agricola PlinianaAntica Masseria JorcheAntico PalmentoApollonioBosco Società Cooperativa AgricolaCantine Agricola ErarioCantine Due PalmeCantine San MarzanoCantolioErminio CampaMasca del TaccoMasseria CuturiMottura Vini del SalentoPaolo LeoProduttori di ManduriaTenuta GiustiniTenute CasinoviTenute CerfedaTerracalòTrullo di PezzaVarvaglioneVespa Vignaioli per PassioneVigne MonacheVigneti RealeVinicola Cicella