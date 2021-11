Nuovo principio di diritto delle Sezioni unite della Cassazione: la ex mantiene l’assegno anche se ha un nuovo convivente

Nella sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici spiegano come l’assegno può essere anche temporaneo su accordo fra le parti. L’importo, poi, non risulta ancorato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato in base al contributo offerto al ménage oltre che alla durata delle nozze.



Ma la circostanza non determina di per sé la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno a carico dell’onerato. Anzi: l’ex coniuge economicamente debole conserva il diritto al contributo se al momento risulta privo di mezzi adeguati o non può procurarseli per motivi oggettivi. Il principio di autoresponsabilità esclude che l’ex possa continuare a pretendere la componente assistenziale dell’assegno, ma può ottenere la voce “compensativa” del trattamento: a patto che dimostri il contributo offerto alla comunione familiare. E dunque dell’apporto alla formazione del patrimonio familiare e a quello personale dell’ex coniuge, oltre all’eventuale rinuncia concordata in costanza del vincolo a occasioni lavorative e di crescita professionale.