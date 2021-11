Teatro: al Bravò '47 sposo che parla: autopsia tragicomica del giorno più bello della mia vita'

BARI - Riprendono, sabato 6 novembre alle 21.00 e domenica 7 novembre alle 19.00, al Teatro Bravò di Bari, le repliche del nuovo spettacolo di cabaret dell’attore barese Alessandro Schino “47 SPOSO CHE PARLA” (Autopsia Tragicomica del Giorno più Bello della Mia Vita)”.

Lo spettacolo, reduce da un grande successo di pubblico e di critica, propone una visione insolita, irriverente, ma anche profonda e sempre divertentissima, del “giorno più bello” (?) della vita di un uomo.

Con l’angolatura distorsiva e dissacrante della comicità e dell’ironia, il comico Alessandro Schino guida il pubblico in un viaggio virtuale dal prima, al dopo, al durante e al "...perché?" del matrimonio e della sua celebrazione, dando voce, finalmente, a chi -come da sempre si dice- di voce in capitolo nel matrimonio pare proprio non ne abbia alcuna: lo sposo!

Prenotazione obbligatoria: 3291629387 - 3713739078