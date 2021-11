Scacco a Biden: Corte d'Appello boccia l'obbligo vaccinale

La Corte d'appello del Quinto Circuito ha bocciato il provvedimento della Casa Bianca che prevede l'obbligo al vaccino Covid-19 o i test nelle aziende con più di 100 dipendenti in quanto limiterebbe la libertà individuale prevista dalla Costituzione statunitense: "L'interesse pubblico si serve anche mantenendo il nostro ordine costituzionale e la libertà degli individui di prendere decisioni strettamente personali in base alle proprie convinzioni, o forse in modo particolare, quando tali decisioni non sono gradite a rappresentanti del governo".

Contro il decreto voluto da Biden, si sono schierati 27 Stati, insieme a varie organizzazioni religiose e liberi cittadini.