Serie C: il Bari vince 3-1 al San Nicola col Latina

(via Ssc Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari vince 3-1 al “San Nicola” col Latina. Nel primo tempo al 2’ Paponi dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 18’ Ercolano dei laziali con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 24’ Maita dei galletti va vicino al gol. Al 32’ il Bari passa in vantaggio con Antenucci, tiro al volo su cross di Paponi. Al 40’ Carissoni sfiora il pareggio. Al 41’ D’Errico va a un passo dal raddoppio.

Nel secondo tempo al 3’ il Latina pareggia con Di Livio, tiro in diagonale. Al 9’ il Bari ritorna in vantaggio con Paponi di testa su cross di Botta. Al 15’ Carletti del Latina va vicinissikmo al pareggio. Al 43’ Mallamo realizza la terza rete dei galletti, tiro di sinistro su passaggio di Maita. Terzo successo consecutivo dei biancorossi. Il Bari è primo con 36 punti, +7 sul Palermo secondo a 29 punti, in attesa della partita che i rosanero siciliani giocheranno domani alle 14,30 al “Curcio” col Picerno.