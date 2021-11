Variante Omicron: primi casi in Inghilterra ed uno sospetto in Campania

Il governatore De Luca sottolinea: "Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza".

E' incubo variante Omicron in Europa. Dopo il primo caso rilevato nelle scorse ore in Belgio, si sospettano due nuovi casi nel Regno Unito, a Nottingham e a Chelmsford, nell'Essex, ed uno in Campania.Intanto anche la Germania registra un possibile caso, e in Olanda scatta quarantena in hotel per 61 persone giunte ad Amsterdam con due voli dal Sudafrica risultate positive. "E' possibile che la nuova variante Omicron del Covid, altamente contagiosa, sia già presente negli Stati Uniti". Lo ha detto il virologo Anthony Fauci in un a intervista sulla Nbc.Un cittadino campano, di ritorno dall'Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone. Lievi i sintomi riscontrati. I pazienti e tutti i loro contatti, rende noto la Regione, sono stati posti in isolamento prudenziale. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti di variante Omicron.