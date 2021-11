Calcio, Serie B: il Lecce gioca a Frosinone

FRANCESCO LOIACONO - La Serie B riprende dopo la sosta del 13 e 14 Novembre per gli impegni delle Nazionali con la tredicesima giornata di andata. Il Lecce gioca domani alle 14 a Frosinone. Per i salentini si preannuncia una partita molto difficile. I ciociari cercano un successo per confermarsi in zona play off. I giallorossi pugliesi devono vincere per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A.

Il tecnico del Lecce Marco Baroni deve rinunciare a Paganini, Meccariello, Tuia e Di Mariano infortunati. Esterni Gargiulo e Majer. Regista Strefezza. In attacco Coda e Rodriguez . L’allenatore del Frosinone Fabio Grosso non ha a disposizione Boloca per problemi muscolari. Sulle fasce Maiello e Lulic. Trequartista Charpentier. In avanti Garritano e Novakovich.