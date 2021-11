Venti forti sulla Puglia: è allerta gialla

BARI - Prosegue l'odata di maltempo sulla Puglia. E' prevista la possibilita’ dalla tarda serata di oggi, domenica 28 novembre, e per le successive 24 – 30 ore, di venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte dai, quadranti occidentali su Sardegna, in rapida estensione a Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro – meridionale. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.- E' prevista la possibilita’ dalle ore 16,00 del 28 novembre, e per le successive 8 ore, di venti forti occidentali con rinforzi fino a burrasca con ulteriori raffiche fino a burrasca forte sulle aree ioniche. Dalle ore 00,00 del 29 novembre, e per le successive 20 ore, previsti venti di burrasca forte dai quadranti occidentali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 16,00 del 28 novembre, e per le successive 8 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la Puglia. Dalle ore 00,00 del 29 novembre, e per le successive 20 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato sulla maggior parte della Puglia e allerta arancione sul Salento e bacino del lato e del lenne.