BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla regione. Dalle ore 20.00 del 29 novembre, e per le successive 22 ore, sono previsti venti inizialmente forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale. Lo rende noto la Protezione civile.Pertanto dalle ore 20.00 del 29 novembre, e per le successive 22 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la regione.