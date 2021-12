A Nociglia (Le) 'Il mio Presepe'

NOCIGLIA (LE) - È stata inaugurata il 23 dicembre u.s., all’interno delle splendide sale del Palazzo Baronale di Nociglia, “Il Mio Presepe”, la mostra – concorso di presepi artigianali organizzata dalla locale amministrazione comunale che potrà essere visitata sino al prossimo 6 gennaio 2022.Numerosi sono i manufatti realizzati da artisti singoli o da gruppi di appassionati, associazioni, istituti scolastici, ad ambientazione libera: tra quelli in esposizione, i visitatori della mostra potranno votare il preferito su una scheda fornita all’ingresso e in forma anonima. Saranno premiati i tre presepi più votati, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.«L’amministrazione comunale ha voluto l’organizzazione di questa esposizione – le parole del sindaco Vincenzo Vadrucci - per consentire l'espressione dell'idea di presepe a bambini, scuole, associazioni, artigiani. Un modo semplice per esaltare la creatività e festeggiare il Natale in un momento così particolare della vita di tutti, andando a toccare le corde del cuore dei visitatori riproponendo le scene della nascita del Cristo».Il taglio del nastro de “Il Mio Presepe” è avvenuto nel corso di “Natale Insieme”, manifestazione organizzata dal Comune di Nociglia in collaborazione con le associazioni attive sul territorio. Nel corso della serata, l’atmosfera natalizia è stata allietata dalle note delle zampogne, da uno spettacolo di danza e dall’animazione rivolta ai più piccoli all’interno del Villaggio di Babbo Natale.