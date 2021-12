Campionato Primavera: la Juventus perde 2-1 in casa col Cagliari

(Juventus FC via Getty)





Nella tredicesima giornata la Juve Primavera vince 2-1 a Empoli. Nel primo tempo al 23’ i bianconeri passano in vantaggio con Nicolò Turco, conclusione in diagonale. Nel secondo tempo al 32’ raddoppia Ange Josuè Chibozo nato in Benin, con un diagonale. Al 43’ i toscani segnano con Duccio Degli Innocenti su rigore concesso per un fallo di mano di Lorenzo Della Valle.





La Juventus è sesta con 21 punti insieme al Genoa e all’Atalanta. Dopo la sosta per le feste la Juve Primavera giocherà nella quindicesima giornata Sabato 8 Gennaio 2022 alle 18 fuori casa col Torino.

- Nella quattordicesima giornata del Campionato di calcio Primavera la Juve perde 2-1 a Vinovo col Cagliari. Nel primo tempo al 34’ i sardi passano in vantaggio con il belga Steve Yanken, conclusione da breve distanza. Nel secondo tempo al 13’ raddoppia Nicolò Cavouti, tocco al volo. Al 30’ i bianconeri segnano con l’inglese Samuel Iling Junior su rigore concesso per un fallo di Luigi Palomba su Nicolò Turco.