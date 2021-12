Calcio femminile: la Juventus sfida la Pink Bari in Coppa Italia

(via Juventus Women fb)

FRANCESCO LOIACONO - Domenica 19 Dicembre la Juventus sfiderà alle 11,30 al “Veneziani” di Monopoli la Pink Bari nella terza e ultima giornata del Girone E di Coppa Italia di Calcio Femminile. L’orario è stato modificato. La gara doveva iniziare alle 19,30. Per le bianconere sarà una partita decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. La Juve e la Pink Bari hanno 3 punti. Nella prima giornata la Juve ha riposato e nella seconda ha vinto 8-1 a Roma. Le baresi allenate da Cristina Mitola nella prima giornata hanno superato 3-2 in trasferta la Roma e nella seconda giornata hanno riposato.

Per la Juventus si attenderanno conferme importanti da Agnese Bonfantini e da Arianna Caruso. Barbara Bonansea e Cristiana Girelli non giocheranno per riposare, dopo le difficili partite di Serie A di Calcio Femminile disputate nelle ultime settimane. Il tasso tecnico della Juve è superiore a quello della Pink Bari, con le piemontesi favorite. Le pugliesi cercheranno l’impresa.

Nel Girone A di Champions League la Juventus ha vinto 4-0 all’Allianz Stadium col Servette Ginevra e si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale. Nel primo tempo al 12’ le bianconere sono passate in vantaggio con Lina Hurtig, girata al volo. Al 20’ ha raddoppiato Cristiana Girelli su rigore concesso per un fallo di Laura Felber su Lisa Boattin. Nel secondo tempo al 19’ Cristiana Girelli ha realizzato la terza rete su rigore dato per un fallo di Amandine Soulard su Lina Hurtig. Al 45’ Agnese Bonfantini con un tocco in diagonale ha segnato il quarto gol.