La Sampdoria vince 2-1 al “Ferraris” col Torino e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel primo tempo al 16’ i blucerchiati passano in vantaggio con Quagliarella su rigore concesso per un fallo di Mandragora su Depaoli.

Nel secondo tempo i granata pareggiano al 9’ con Mandragora su rigore dato dopo il controllo del Var per un fallo di Chabot su Linetty. Al 15’ Verre con una conclusione da breve distanza su cross di Ciervo realizza il gol decisivo per i liguri. Negli ottavi di finale tra il 12 e il 19 Gennaio 2022 la Sampdoria sfiderà all’Allianz Stadium la Juventus.