Calcio femminile: l'Italia travolge 5-0 fuori casa la Romania nelle Qualificazioni ai Mondiali

FRANCESCO LOIACONO - L’Italia di Calcio Femminile vince 5-0 a Voluntari con la Romania nel Girone G e si rilancia nella corsa verso le qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre passano in vantaggio al 23’ con Barbara Bonansea, tiro di sinistro da fuori area su cross di Valentina Giacinti.

Nel secondo tempo al 7’ raddoppiano con Cristiana Girelli, tiro in diagonale di destro su passaggio di Barbara Bonansea. Al 17’ realizzano la terza rete con Cristiana Girelli di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lisa Boattin. Al 43’ Valeria Pirone con un tiro al volo su assist di Cristiana Girelli permette alle azzurre di andare in gol per la quarta volta. Al 96’ l’Italia realizza la quinta rete con Cristiana Girelli su rigore concesso per un fallo di Beata Ambrus su Norma Cinotti.

Una gara molto convincente per la squadra di Milena Bertolini che si propone per tutta la partita con notevole determinazione. Le azzurre sono molto attente in difesa e non concedono niente di importante alla Romania. L’Italia è seconda con 15 punti. La Svizzera supera 7-0 in trasferta la Lituania e consolida la vetta a 18 punti. La Croazia prevale 4-0 a Spalato con la Moldavia. L’ Italia sfiderà l’8 Aprile 2022 alle 17 in casa la Lituania e il 12 Aprile giocherà in trasferta alle 17 con la Svizzera. L’ 8 Aprile alle 17 la Svizzera affronterà a Voluntari la Romania.