Nella sedicesima giornata di andata di Serie B domani il Lecce sfiderà alle 16,15 al “Via del Mare” la Reggina. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I calabresi cercheranno la vittoria per avvicinarsi ala zona play off. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un successo per avere ambizioni di promozione.

Nel Lecce il tecnico Marco Baroni dovrà rinunciare a Tuia infortunato. Coda e Lucioni hanno rinnovato il contratto fino al 2024. Esterni Majer e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nella Reggina sulle fasce Crisetig e Cortinovis. Trequartista Laribi. In avanti Rivas e Montalto.