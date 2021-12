Conosciamo meglio la Puglia

Una famosa tradizione - La Caremma



Questa famosa tradizione che prende il nome di



Per cos’è famosa la Puglia



Si sa che gli agricoltori della Puglia sono i principali produttori di formaggio e mettono a disposizione i loro prodotti in vari paesi del mondo. Durante l’anno ci sono fiere del formaggio nelle diverse città della regione, dove vengono esposti i prodotti migliori di tutta la regione. Se volessi fare dei tour nei piccoli caseifici, ci sono agricoltori che sono più che felici di organizzare delle giornate nelle quali fanno i tour per i turisti curiosi.



Per quanto riguarda le tradizioni gastronomiche della Puglia, una che merita essere menzionata è la “Festa della Tipica”. La sede di questo festival è Castellana Grotte, e viene dedicato ad alcuni dei prodotti più popolari della regione. A queste degustazioni partecipano buongustai da quasi tutto il mondo, persino dalla Cina. I festeggiamenti iniziano nel pomeriggio e durano fino a tarda notte, ma verso le nove di sera ha luogo uno spettacolo culinario. Il festival viene di solito organizzato d’estate, quindi se vai a visitare la Puglia d’estate non puoi perdertelo.



Un’altra cosa per cui è famosa la Puglia è la vendemmia, anche perchè è la campionessa di produzione vinicola. Quello che rende veramente unico il vino, è il fatto che alcune ricette sono rimaste invariate per centinaia di anni. Ma oltre al vino di alta qualità, la Puglia possiede gli uliveti più antichi d’Europa, questo rende l’olio d’oliva unico e di alta qualità.



Cosa fare



Per quanto riguarda i luoghi da visitare ce ne sono alcuni che meritano una nostra menzione, anche se la Puglia non possiede attrazioni famose in tutto il mondo come il Colosseo di Roma. Qua potrai vedere dei villaggi sulla scogliera, dei castelli, e delle bellissime spiagge che hanno l’acqua chiara cristallo.



Non puoi perderti l’affascinante architettura di Lecce, dove sono stati progettati palazzi e cappelle dai migliori architetti italiani. Il punto focale è la Basilica di Santa Croce con la sua celebre facciata bizzarra e ornata, dove ci sono figure bibliche, grifoni e anche qualche pecora. Nella città è presente anche un anfiteatro romano, oltre al



Prima di andare verso le due spiagge della scogliera Vieste, fai una passeggiata nel suo centro storico e non rimarrai deluso. La vista che hai una volta arrivato in spiaggia è da togliere il fiato, soprattutto se arrivi al tramonto.



Ci sono tantissime attività da fare e luoghi di svago dove divertirsi la sera, come ristoranti, bar, discoteche e persino



Come abbiamo visto, la Puglia ha tanto da offrire oltre alle bellissime spiagge dalla sabbia fina e dorata. Una destinazione perfetta per le vacanze del 2022.

Una delle destinazioni più belle d’Italia per un viaggio è la Puglia, la regione del sud che prende la forma del “tacco” dello stivale. Ultimamente è una delle regioni che inizia a diventare sempre più popolare tra i turisti stranieri, infatti questa possiede ancora il classico fascino italiano. La Puglia è una zona dove, oltre ai turisti che arrivano da tutto il mondo, ci sono anche italiani che sfuggono alla frenetica atmosfera della loro città, e trovano rifugio nella tranquilla Puglia. Oltre al cibo, che come sempre, incredibile, qua potrai trovare dei paesaggi mozzafiato, delle bellissime cittadine storiche e alcune spiagge con delle acque chiarissime.