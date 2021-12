Covid Puglia: 362 nuovi casi (1,57% test) e 4 morti

Delle 4.629 persone attualmente positive in Puglia, 136 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Da ieri risultano guarite dal Covid 361 persone.

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 362 nuovi casi di contagi Covid (1,57% dei 22.931 test giornalieri) e 4 morti.I nuovi casi sono così distribuiti: 61 in provincia di Bari, 43 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 21 in quella di Brindisi, 73 nel Foggiano, 74 nel Lecce, 89 in provincia di Taranto.Un altro caso riguarda un residente fuori regione.